Bundesliga e Sportradar | accordo esteso fino al 2032

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 febbraio 2024)International, una controllata della DFL Deutsche Fußball Liga, e(NASDAQ: SRAD) annunciano oggi l’estensione e l’espansione della loro partnership globale per ulteriori sei anni,alla fine della stagione 2031-. Nel corso del periodo coperto dall’intesa, le due parti collaboreranno per portare sul mercato dati e audiovisivi innovativi, che mirano a migliorare ancora l’offerta per i tifosi di tutto il mondo. La partnership attuale si sarebbe conclusa alla fine della stagione 2025-2026. Con questo rinnovo anticipato,ottiene i diritti per: – Concedere in sub-licenza contenuti video delle prime due divisioni tedesche alla propria rete globale di clienti di scommesse sportive; – Raccogliere e distribuire in esclusiva dati di partite live per le scommesse, ...