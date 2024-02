Bucchioni | “Napoli | un gruppo di calciatori che pensa agli affari suoi Calzona un prestanome temporaneo”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Enzocritica senza mezzi termini la situazione del: “Giocano senza testa e senza voglia, il disastro è totale.” Enzo, noto giornalista sportivo, ha fatto sentire la sua voce durante l’ultima puntata di Punto Nuovo Sport su Radio Punto Nuovo. La questione centrale? L’attuale crisi del, che sembra non avere fine.non ha risparmiato critiche nei confronti di, etichettandolo quasi come un “” e suggerendo che la sua partenza a fine stagione sia già scontata. Secondo il giornalista, i giocatori sono consapevoli di ciò e potrebbero approfittarne per seguire i propri interessi personali anziché concentrarsi sulla squadra. “L’arrivo diè stato un timido segnale di ...

Bucchioni ne ha per tutti: "Calzona un prestanome e i calciatori pensano solo ai fatti loro!": In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista ... Simeone e Politano la squadra divora occasioni e si scioglie. Il Napoli ha perso i valori, ...tuttonapoli

Ventura: "Tutti conoscevano i problemi del Napoli, ecco perché Calzona ha accettato lo stesso": A Napoli tutto quello che è successo è chiaro perchè è impensabile che la squadra campione d’Italia con 20 punti sulla seconda possa perdere identità ed essere a 30 punti dalla prima. Perché è ...tuttonapoli

SASSUOLO - Prima seduta di allenamento per Bigica in vista del Napoli, esercitazioni sul possesso palla e sulla tecnica per i neroverdi: Domani, martedì 27 febbraio, si terrà nel pomeriggio la seduta di rifinitura in vista del match di mercoledì alle ore 18 al Mapei Stadium contro il Napoli. Sempre domani, alle ore 16, verranno ...napolimagazine