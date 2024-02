BTP Valore va a ruba | prenotazioni per 1 miliardo l’ora

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Circa 1: è sprint per il collocamento del BTPpartito questa mattina. Un asset che si conferma molto amato dai risparmiatori, in un momento propizio per il mercato obbligazionario e soprattutto per i titoli di Stato, che offrono rendimenti piuttosto interessanti. Lea gonfie vele Gli ordini hanno raggiunto 3 miliardi di euro verso mezzogiorno,, dopo aver superato i 2 miliardi di euro alle 111 e 1di euro poco prima delle 10. Importi che equivalgono ad 1ale che segnalano un collocamento più veloce della precedente emissione di ottobre, che aveva totalizzato 3 miliardi di ordini attorno alle 13.20. A ottobre, il BTPaveva poi raccolto 4,76 miliardi nell’arco della prima giornata di ...

