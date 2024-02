Btp Valore | richieste per 6 | 4 miliardi nel primo giorno Piazza Affari chiude in calo | rally Leonardo

Esordio Boom per la terza edizione del Btp Valore . Il prodotto del Tesoro pensato per gli investitori retail archivia il primo giorno con sottoscrizioni per ... (quotidiano)

Esordio Boom per la terza edizione del Btp Valore . Il prodotto del Tesoro pensato per gli investitori retail archivia il primo giorno con sottoscrizioni per ... (quotidiano)

Boom per il Btp Valore, al primo giorno oltre 6,44 miliardi: Esordio boom per la terza edizione del Btp Valore. Il prodotto del Tesoro pensato per gli investitori retail archivia il primo giorno con sottoscrizioni per oltre 6,44 miliardi e quasi 211 mila ...ansa

Partenza col botto per il Btp Valore: Oggi è partita la terza emissione del Btp Valore, a tassi cedolari minimi garantiti al 3,25%. Come per le due emissioni precedenti, il titolo italiano è stato accolto di buon grado dagli investitori.milanofinanza

Btp Valore, partenza sprint: richiesti titoli per 5 miliardi: Partenza sprint per il Btp Valore, che nella prima giornata di collocamento ha ricevuto richieste per oltre 5 miliardi e ha superato il Valore del primo giorno dell’emissione di ottobre chiuso a 4,76 ...italiaoggi