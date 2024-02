Btp Valore | da oggi si può sottoscrivere | cedole ogni 3 mesi dal 3 | 25% annuale al 4%

Scatta lunedì 26 febbraio la terza emissione dei Btp Valore , titoli di Stato per piccoli risparmiatori con sei anni di durata, cedole trimestrali crescenti e ... (ilfattoquotidiano)

Problemi di educazione finanziaria Lo spot sulla crociera grazie agli interessi non aiuta: Poi, ti arriva uno spot governativo per pubblicizzare il collocamento del BTp Valore 2030, che inizia oggi, e la sensazione è di essere tornati all’anno zero dell’educazione finanziaria. Spot sul BTp ...investireoggi

BTP Valore marzo 2030, oggi parte il collocamento: Ore 8.00 - Alle ore 09.00 partirà il collocamento della terza tranche del BTP Valore (scadenza marzo 2030). In occasione del precedente collocamento di ottobre 2023 il MEF raccolse complessivamente 17 ...soldionline

Antares Vision, i risultati preliminari del 2023: La società stima una posizione finanziaria netta è pari a 103 milioni di euro a fine 2023, rispetto al Valore di 65,4 milioni di inizio anno. Il management di Antares Vision ha segnalato entro la ...abcrisparmio.soldionline