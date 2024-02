Btp Valore | al via la terza emissione Lo spot cringe del Tesoro promette la crociera a chi li compra e vanta l’esclusione dall’Isee

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Scatta lunedì 26 febbraio ladei Btp, titoli di Stato per piccoli risparmiatori con sei anni di durata, cedole trimestrali crescenti e un premio finale extra. Con i collocamenti precedenti, giugno e ottobre 2023, erano stati raccolti in tutto oltre 35 miliardi: il governo Meloni punta a bissare quei risultati. Da un lato ha gran bisogno di risorse per finanziare le spese correnti, in vista di una legge di Bilancio che si preannuncia complicata, dall’altro ritiene che far finanziare il debito pubblico alle famiglie equivalga a dotarsi di uno “scudo” dal rischio di speculazioni contro l’Italia sui mercati. Per rendere più allettante l’acquisto, in manovra è stata dunque introdotta la discutibile esclusione dal calcolo dell’Isee dei titoli di Stato italiani e degli altri prodotti finanziari di raccolta del risparmio ...