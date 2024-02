Btp Valore | al via collocamento | richieste sfiorano già i 2 miliardi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Milano, 26 feb. (askanews) – Prende il via oggi la terza emissione del Btp, il titolo di Stato dedicato ai piccoli risparmiatori. A metà mattinata gli ordinigià i 2di euro. Iltermina venerdì 1 marzo (salvo chiusura anticipata). Previsti tassi cedolari (trimestrali) minimi garantiti pari al 3,25% per i primi tre anni e al 4% per i successivi tre anni. Alla scadenza dei sei anni è previsto un premio finale extra pari allo 0,7% del capitale investito. L'articolo proviene da Ildenaro.it.