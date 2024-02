Btp Valore a 5 | 5 miliardi | superati gli esordi delle edizioni 2023 Piazza Affari chiude in calo | rally Leonardo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Lagarde al Parlamento europeo: «La crescita dei prezzi continuerà a rallentare». Nei prossimi giorni i dati sull’inlfazione in Europa e negli Stati Uniti

Gli investitori puntano gli occhi sull’intervento della presidente Bce Christine Lagarde al Parlamento europeo e sull’inflazione in Europa e negli Stati Uniti ... (ilsole24ore)

Btp Valore: già raggiunti 5,6 mld, superati precedenti 2 collocamenti: Milano, 26 feb. (askanews) – Le richieste per il nuovo Btp Valore – a mercati ancora aperti – hanno già raggiunto quota 5,6 miliardi di euro, superando gli ordini del primo giorno di collocamento ...askanews

Partenza col botto per il Btp Valore: Oggi è partita la terza emissione del Btp Valore, a tassi cedolari minimi garantiti al 3,25%. Come per le due emissioni precedenti, il titolo italiano è stato accolto di buon grado dagli investitori.milanofinanza

Borse Europa terminano caute dopo le parole della Lagarde: Seduta all’insegna della cautela per le principali borse europee, in linea con l’andamento di Wall Street nelle prime ore di contrattazioni.borse