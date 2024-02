Bruxelles | protestano centinaia trattori

(Di lunedì 26 febbraio 2024) 10.50 Almeno 300 iammassati a, nel viale che divide la sede della Commissione da quella del Consiglio. I dimostranti hanno dato fuoco a copertoni, provocando piccoli roghi spenti dagli idranti della polizia, entrata in azione a poche decine di metri dagli edifici comunitari. Il corteo di protesta ha raccolto migliaia di agricoltori, nella capitale belga "per chiedere risposte e scardinare regolamenti senza senso", spiega il presidente di Coldiretti, Prandini, che partecipa alla manifestazione.

Non si placano le proteste degli agricoltori , decisi a mantenere dritta la linea sulle sfilate dei trattori per le strade lombarde, come sta accadendo anche ... (bergamonews)

FOTO. La protesta dei trattori arriva anche in piazza Monte Grappa: «Se falliamo noi, la gente non mangia»: i prezzi delle materie prime sono in aumento» In contemporanea con il corteo organizzato da Coldiretti in piazza "Rue de la Loi" a Bruxelles, dov'è presente anche una delegazione di agricoltori della ...varesenoi

Bruxelles, al via la protesta dei trattori: quartiere Ue in tilt: È iniziata alle prime luci dell'alba la nuova protesta degli agricoltori a Bruxelles. Centinaia di trattori stanno bloccando diverse strade della città, in particolare in prossimità del quartiere ...unionesarda

Al via la protesta dei trattori a Bruxelles: È iniziata alle prime luce dell'alba la nuova protesta degli agricoltori a Bruxelles. Centinaia di trattori stanno bloccando diverse strade della città, in particolare in prossimità del quartiere ...cdt.ch