Bruxelles | assedio dei trattori parte seconda | gli agricoltori non mollano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Roma, 26 feb –nuovamente assediata dai. Come riporta l’Agi, sono centinaia i mezzi fisici condotti dagliin protesta verso la capitale belga. L’occasione è ghiotta e propizia: la rinunione del Consiglio Agricoltura che discuterà le prossime mosse europee sul tema., inuovamente all’attacco Sono centinaia a, e la protesta promette di essere tra quelle più dilaganti da quando sono iniziati i disordini sul tema delle coltivazioni. I manifestanti hanno dichiarato di voler arrivare proprio davanti alla sede del Consiglio Agricoltura. La città, in pratica, è blindata. Sono stati chiusi quattro tunnel al traffico e bloccate alcune stazioni metro, come quelle Schuman e Maelbeek, vicine alle sedi ...

Tornare coi piedi per terra. E alle ragioni della terra. I 1.300 trattori che ieri all'alba invadono Bruxelles e sbattono in faccia all' Europa la rabbia

Gli agricoltori assediano Bruxelles, von der Leyen apre: meno vincoli: Bruxelles Nel tardo pomeriggio in Place du Luxembourg, di fronte al Parlamento europeo, l'aria è ancora impregnata dell'odore di copertoni bruciati, i fuochi continuano ad ardere mentre i trattori com