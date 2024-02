Bruxelles | agricoltori toscani in piazza per difendere la produzione locale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Firenze, 26 febbraio 2024 - Migliaia distanno protestando asfilando in un corteo che dalla stazione Luxembourg raggiungerà Rue de la Loi, a pochi passi dal Parlamento europeo. Tra loro anche un centinaio died allevatori partiti dalla Toscana al fianco del presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini e della presidente regionale Letizia Cesani. La protesta si tiene in concomitanza con il Consiglio dei ministri agricoli sulla proposta di semplificazione della Pac, la Politica agricola comune. Il piano per salvare il mondo dell’agricoltura, presentato da Coldiretti, prevede lo stop alla burocrazia e all’aumento dei costi, incrementare gli aiuti alle aziende per contrastare la crisi e l'aumento dei tassi di interesse, garantire una moratoria sui debiti, rafforzare la direttiva europea contro le ...