Bruno Cerella è il nuovo flirt di Belen Rodriguez? Ecco chi è

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Roma, 26 febbraio 2024 – Unamore per? L’interrogativo infiamma il gossip e il web in questi ultimi giorni e sono numerose le voci che vedrebbero la bella showgirl impegnata a frequentarsi con. Ma scopriamo insieme le ultime notizie su questa presunta coppia.è ildichi è il fortunato Era inizio dicembre 2023 quandoera ospite del salotto di Mara Venier a Domenica In per spezzare il lungo silenzio dei mesi precedenti e per parlare pubblicamente della sua nuova storia d’amore con Elio Lorenzoni, relazione nata dopo il legame nuovamente interrotto con Stefano De Martino. La ...