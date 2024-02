Bruni | Violenza agghiacciante | ora chiediamo le dimissioni di Ziello

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Pisa, 26 febbraio 2024 - “che si usi lacontro i ragazzi inoffensivi”. Sono le parole del consigliere comunale PD Enrico, segretario di Giovani Democratici Pisa. “All’inizio la Polizia non voleva neppure riferirmi cosa era successo. Si è trattata di un’operazione di pura: è chiaro che sia un ordine di scuderia da Roma, tutte le manifestazioni che urlano al genocidio in Palestina vengono represse con i manganelli”. Una, quella usata dalla Polizia nella manifestazione di venerdì, che secondonon si vedeva da anni: “C’è un problema, lo vediamo anche nelle carceri: si tratta di una risposta spropositata, giustificata dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un clima di ...