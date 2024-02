Brucia villetta a Brembate | evacuati nonni con due nipotini | lievemente intossicato il nonno

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L’INCENDIO. I vigili del fuoco sono intervenuti lunedì 26 febbraio in via Osio, intorno alle 15.40. La mamma dei bambini è stata colta da malore. In ospedale il, ferito anche a una mano: non è grave. Sul posto anche la polizia locale.

