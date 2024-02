Brescia ad Ascoli per un esame di maturità Probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il turno infrasettimanale chiama ila tornare subito in campo a poche ore dal combattuto pareggio con la Reggiana. Domani alle 18.15, infatti, la squadra di Maran (che farà il suo ritorno in panchina dopo il turno di squalifica osservato con gli emiliani) sarà chiamata a rendere visita ad unin piena lotta per non retrocedere, ricaricato dalla fondamentale vittoria conquistata nel duello diretto di sabato con la FeralpiSalò. Al “Del Duca” le Rondinelle, che ritroveranno gli ex Viviano e Rodriguez, si presentano ancora una volta con qualche assenza di troppo ed un gruppo assai ristretto. Dopo il brutto colpo subìto con gli emiliani da Andrenacci, che non partirà per le Marche, la questione al centro dell’attenzione in casa biancazzurra riguarda la porta, che sarà difesa da Avella, il terzo estremo difensore, viste le contemporanee ...