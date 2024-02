Brasile | Bolsonaro a folla oceanica | “Sono perseguitato politico”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Brasilia, 26 feb. (Adkronos) – ”un” e le accuse di aver organizzato un colpo di Stato dopo le elezioni del 2022 ”solo menzogne”. Così l’ex presidente delJairdavanti a centinaia di migliaia di sostenitori riuniti a San Paolo, ai quali ha chiesto ”dimentichiamoci il passato”. Unavestita in giallo-verde, i colori della bandiera del, davanti alla quale ha detto che chiederà al Parlamento l’amnistia per le centinaia di suoi sostenitori chestati condannati per attacchi a edifici pubblici, parlando di “povere anime cheimprigionati a Brasilia”. “‘voleva fare un colpo di stato’. L’ho sempre sentito ...