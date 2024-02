Brambati | «Lautaro Martinez? In Italia qualcuno si mangia ancora le mani…»

Leggi tutta la notizia su inter-news

parlando difa riferimento a come l'Inter avesse sorpassato diversi top clubni nel momento del suo acquisto nel 2018. RAMMARICO ? A Tmw Radio Massimocosì sull'attaccante dell'Inter: «? Percorso suo iniziato con un allenatore che era Spalletti. Quando è arrivato all'Inter non era nella fase della massima maturazione. Ma quando fu proposto inse ne rimangerà le mani perché era stato proposto a grandi squadre. Bravo Ausilio a crederci. Ha avuto un percorso di crescita straordinario, soprattutto per la grande serietà sia tecniche che morali».