Box office | ‘Bob Marley – One Love’ è subito primo

Pubblicato il 26 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Ottimo debutto per 'Bob Marley – One Love', che si piazza al primo posto del box office con 1.207.885 euro in 412 sale con una media 2.932. Il biopic sull'icona reggae sta funzionando in tutto il mondo, con oltre 70 milioni di dollari sul mercato nordamericano e più di 120 globali, come sottolinea il sito specializzato Cinematografo.it. Secondo posto per un'altra new entry, 'La zona d'interesse' di Jonathan Glazer, forte delle cinque candidature all'Oscar e di un tema di grande impatto come l'Olocausto, con 773.743 euro (795.045 considerando le anteprime), 294 sale e 2.632 di media. Un successo che conferma l'attenzione del pubblico italiano per il cinema d'autore: lo dimostra anche il film che occupa la terza posizione, 'Past Lives', che grazie ad altri 703.704