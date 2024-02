Borse europee caute | a Milano scatta Leonardo Partenza sprint per Btp Valore

Dopo la doccia fredda dell’inflazione Usa superiore alle attese, la preoccupazione per i tassi continua a tenere sotto scacco i mercati azionari. Petrolio in ... (ilsole24ore)

FILA, AD non soddisfatto della Borsa. Ma delisting non è all'ordine del giorno: Inoltre "ci sono troppi listini in Europa. Serve un'Unione compatta sulle Borse per fronteggiare la concorrenza non solo americana ma anche di Paesi come l'India, che stanno attirando investitori da ...teleborsa

Borsa: l'Europa apre debole, Parigi -0,2%: Avvio debole per le principali Borse europee. A Parigi il Cac 40 ha iniziato le contrattazioni in flessione dello 0,21%, a Londra il Ftse 100 cede lo 0,17% mentre a Francoforte il Dax arretra dello ...ansa

I 10 asset manager al top per standard Esg e sostenibilità: Il che non è sempre facile. Non sorprende, infine, che tutti i gestori patrimoniali citati abbiano sede in Europa occidentale e la maggior parte di questi abbia sede a Parigi. La Francia è ...milanofinanza