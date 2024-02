Borsa | Tokyo parte aggiornando il record storico

Mercati azionari Asia tici e dell'area del Pacifico in rialzo dopo i conti e il boom a Wall street di Nvidia , il gigante statunitense dell'intelligenza ... (quotidiano)

Mercati azionari Asia tici e dell'area del Pacifico in rialzo dopo i conti e il boom a Wall street di Nvidia , il gigante statunitense dell'intelligenza ... (quotidiano)

Roma, 22 feb. (askanews) – Chiusura in netto rialzo per la Borsa di Tokyo che ha chiuso la seduta con il Nikkei a +2,19%, a 39.098 punti, 836,52 punti in ... (ildenaro)