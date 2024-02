Borsa | Milano debole -0 | 3% | corre Leonardo | giù Moncler

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) ApparePiazza Affari (Ftse Mib -0,3%) a pochi minuti dall'avvio degli scambi Usa, con il listino principale spaccato in due. Svettano(+4,24%) e Iveco (+3,02%) dopo il "sostegno incrollabile" ribadito dal G7 all'Ucraina, frenano invece, Recordati (-1,63%), Stellantis (-1,4%) e Prysmian (-1,39%). In ordine sparso le banche, con Bper (+3,52%), Banco Bpm (+1,87%) e Intesa (+0,48%) in territorio positivo a differenza di Unicredit (-0,42%). Segno meno per Eni (-0,4%), pur con il rialzo del greggio (Wti +0,16% a 76,61 dollari al barile). In rialzo a 143,8 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 5 punti al 3,84% e quello tedesco in crescita di 4,7 punti al 2,4%.