Borsa | Milano chiude debole -0 | 3% | balza Leonardo | giù Campari

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ha chiuso in calo Piazza Affari la prima seduta di una settimana di grande attesa per il mercato, con il doppio appuntamento del Pil Usa e dell'inflazione nell'Eurozona. Il primo previsto per mercoledì 28, il secondo suddiviso tra giovedì 29 febbraio (Germania, Francia e Spagna) e venerdì 1 marzo (Italia e Ue). L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,44% a 32557 punti, tra scambi in calo per 2,7 miliardi di euro di controvalore. In rialzo a 144,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 142 dell'apertura, e il rendimento italiano in progresso di di 9,1 punti al 3,88% e quello tedesco di 7,7 punti al 2,43%.Sugli scudi(+5,16%) e Iveco (+4,5%) dopo il "sostegno incrollabile" ribadito dal G7 all'Ucraina. Sotto pressione invece Recordati (-2,31%),(-2,19%), Moncler (-2,18%) e Prysmian (-2,08%). Difficoltà anche per Hera ...

Debole Piazza Affari insieme al resto d'Europa: (TeleBorsa) - Chiude in ribasso la Borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Cauta la Borsa di Wall Street, dove l'S&P-500 segna un -0,06%. Gli occhi degli investitori ...teleborsa

Borsa: Milano chiude in ribasso, -0,44%: (ANSA) - Milano, 26 FEB - Chiusura in ribasso per Piazza Affari. L'indice Ftser Mib ha ceduto lo 0,44% a 32.557 punti. (ANSA).corrieredellosport

Si muove in territorio negativo il comparto utility in Italia (-1,32%), Borsa Piazza Affari: in discesa Alerion Clean Power: Tra le azioni più importanti dell'indice utility di Milano, chiusura negativa per Hera, con un ribasso dell'1,86%. Andamento annoiato per Italgas, che chiude la sessione in ribasso dell'1,37%.teleborsa