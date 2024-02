Borsa | Milano apre poco mossa -0 | 03%

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Avviomosso per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in flessione dello 0,03% a 32.691 punti.

Stellantis: Francois, Fiat brand globale, 1,3 mln auto nel 2023: (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 feb - 'Non serve un grande Salone per annunciare una grande idea. E sapete perche' Perche', semplicemente, non ne abbiamo bisogno. Fiat e' un brand globale ...borsaitaliana

Stellantis: Fiat svela nuovi concept ispirati a Panda in video girato in "Ginevra italiana": Primo prodotto a luglio, poi uno all'anno fino al 2027 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 feb - Con un video ironico girato a Ginevra, frazione del comune di Castenedolo in provincia di ...borsaitaliana

Borsa: l'Asia debole aspetta i dati macro, occhi sulla Cina: (ANSA) - Milano, 26 FEB - Avvio di settimana debole per le Borse asiatiche, con gli indici che si muovono in ordine sparso mentre i future sull'Europa e su Wall Street sono in leggero calo. Gli ...notizie.tiscali