Borsa | Europa incerta | New York in lieve rialzo | Milano -0 | 2%

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Proseguela seduta delle principali borse europee, con i listini Usa in cauto(Dow Jones +0,1% e Nasdaq +0,25%). La migliore è Francoforte (+0,15%), Madrid è invariata, Londra cede lo 0,12%,lo 0,24% e Parigi lo 0,4%. Sale a 143,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi nel primo giorno di emissione del Btp Valore, con il rendimento annuo italiano in crescita di 5,1 punti al 3,84% e quello tedesco di 4,7 punti al 2,4%. Debole il dollaro a 0,92 euro e 0,78 sterline, in calo il greggio (Wti -0,37% a 76,2 dollari al barile), l'oro (-0,26% a 2.026 dollari l'oncia) e il gas naturale (+3,14% a 23,68 euro al MWh), per l'effetto delle temperature invernali in. Cedono i petroliferi Shell (-1,52%), TotalEnergies (-1,51%), Eni (-0,52%) e Bp (-0,14%). In ordine sparso le banche, con ...

