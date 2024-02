Borsa | Europa fiacca nel finale | tiene Wall Street | Milano -0 | 3%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Borse europee fiacche nel, mentre gli indici Usa sono poco variati a cavallo della parità in una seduta piuttosto interlocutoria. Gli occhi degli investitori sono infatti puntati sul Pil Usa atteso per mercoledì 28 febbraio e sull'inflazione di Francia e Germania prevista il giorno successivo. Resistono in territorio positivo Madrid (+0,06%) e Francoforte (+0,04%), cedono invece(-0,3%), Londra (-0,32%) e Parigi (-0,4%). Sale a 145 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi nel primo giorno di emissione del Btp Valore, con il rendimento annuo italiano in crescita di 7,8 punti al 3,87% e quello tedesco di 6,4 punti al 2,42%. Debole il dollaro a 0,92 euro e 0,78 sterline. Gira di nuovo in positivo il greggio (Wti +0,67% a 77 dollari al barile) e accelera il gas naturale (+4,56% a 23,99 euro al MWh), per l'effetto delle ...