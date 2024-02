Borgonato | treno salta la fermata | i ragazzi reduci della discoteca lo prendono a sassate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 febbraio 2024), 26 febbraio 2024 – Illa(su indicazione del prefetto), scatta la sassaiola contro il convoglio in corsa. Non è una protesta di un gruppo di pendolari, ovviamente, ma la reazione di alcuni giovani frequentatoriNumber One, “irritati” per il mancato stopprima corsa del mattino di domenica 25 febbraio. La decisione Il “salto”non è stato provocato da guasti o dimenticanze, ma è frutto di una scelta condivisa al tavolo sicurezza organizzato in prefettura a Brescia. Dopo una serie di segnalazioni riguardo vandalismi, schiamazzi e azioni di disturbo condotti dal “popolo” del Number One, popolarissimadi Corte Franca che, ovviamente, non ha nulla ...