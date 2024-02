Borghi | «L’Inter fa un calcio bellissimo! Chiave per raccontare»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 febbraio 2024)sta dominando la Serie A anche con una qualità non comune per ilitaliano., nel confronto col Napoli della passata stagione, trova tanti punti in comune. CAPOLISTA DI QUALITÀ – Stefano, a Sunday Night Square su DAZN, mette a confronto: «L’anno scorso siamo stati forse un pochino più sorpresi dal vedere il Napoli cannibalizzare così il campionato, quest’annoce l’aspettavamo un pochino di più. Però sono entrambe, per distacco, le squadre migliori della stagione. Migliori inteso come più forti e che giocano meglio, perchéfa unbellissimo oltre ad avere profondità di rosa e oltre a un livello molto alto. Fa unbellissimo: questa secondo me è laun po’ da prendere, per ...