Boom per il Btp Valore | al primo giorno oltre 6 | 44 miliardi

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Esordioper la terza edizione del Btp. Il prodotto del Tesoro pensato per gli investitori retail archivia ilcon sottoscrizioni per6,44e quasi 211 mila contratti. Unche supera sia i 4,76registrati in partenza ad ottobre, sia i 5,43di giugno scorso. Il titolo ha una durata di sei anni, offre una cedola del 3,25% nei primi tre anni e del 4% nei restanti tre, con un premio dello 0,7% per chi lo tiene a scadenza che porta il rendimento medio annuo al 3,74%. Il collocamento proseguirà fino alle 13 di venerdì, salvo chiusura anticipata.

