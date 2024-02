Bonus disoccupazione | imperdibili agevolazioni per chi non ha lavoro | come ottenerlo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) I disoccupati possono contare su una serie di benefici economici. Quali sono quelli più vantaggiosi? Scopriamo a quanto ammontano e a chi spettano. Anche per quest’anno sono state confermate molte misure a tutela dei soggetti che non hanno un impiego. Ci sono diverse misure a sostegno dei disoccupati – informazioneoggi.itLo Stato offre sia dei sussidi economici sia dei percorsi personalizzati diretti all’inserimento dei disoccupati nel mondo lavorativo. Partiamo col chiarire cosa si intende per “disoccupato”. Non è, infatti, solo chi che è privo di impiego ma anche chi percepisce un reddito annuo dadipendente inferiore a 8.500 euro o a 5.500 euro, se daautonomo. È considerato disoccupato, inoltre, anche chi ha fornito l’immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa o alla partecipazione alle iniziative di politica ...

