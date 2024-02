Bonifico “parlante” | cos’è e come si compila | quando serve e perché è fondamentale usarlo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Un metodo di pagamento letteralmente essenziale in alcuni casi. La natura dell’operazione e le sue caratteristiche sono uniche. La necessità di disporre di un conto corrente bancario o postale al giorno d’oggi è qualcosa, al giorno d’oggi, assolutamente concreta. Per quel che riguarda, per esempio il mondo del lavoro, ma non solo, disporre quantomeno di un IBAN e di conseguenza magari di una carta prepagata, in assenza di un conto corrente, si rivela assolutamente necessario. Di conseguenza le stesse operazioni eseguibili attraverso questo tipo di prodotto finanziario diventano diimportanza. Caratteristiche e obblighi – cityrumors.itPagamenti vari da eseguire con bonifici o altri metodi, prelievi, gestione dell’Home Banking, tutto ormai può essere svolto attraverso semplici operazioni che richiedono al massimo pochi minuti. Nell’ambito delle stesse ...

