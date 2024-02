Bombardieri | ' La vita di un lavoratore vale 20 crediti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) "Qui la gente continua a morire, di chiacchiere ne abbiamo le tasche piene", dice il leader della Uil, Pierpaolo, dell'incontro di oggi con il Governo sulla sicurezza sul lavoro. "Parziali risposte" ed "in un clima che non è quello che ci dovrebbe esserci quando si parla di morti sul lavoro". "Non ci siamo". "Troppa timidezza", e "non c'è una copertura economica chiara". "Tutto è da decidere e da definire". Tra le risposte "la patente ac'è, ma ladi un20: si può lavorare con 15 e 5 si recuperano con un corso di formazione".