Bologna | Thiago Motta domani incontrerà gli studenti in università

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 febbraio 2024)sarà ospitedi un incontro nel quadro di ‘All around soccer’, serie ideata nel 2019 dall’Associazione italiana allenatori calcio. L’allenatore deldegliin un appuntamento in programma alle 15 nell’aula Giorgio Prodi del complesso di San Giovanni in Monte. Ad aprire l’incontro sarà il rettore Giovanni Molari, seguito dal direttore del dipartimento di scienze per la qualità della vita Claudio Stefanelli e dall’assessora allo sport e al bilancio del Comune diRoberta Li Calzi. SportFace.