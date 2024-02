Bob | ai Mondiali l’Italia come la Nigeria Intanto a Cortina si abbattono centinaia di alberi…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Tra sabato 24 e domenica 25 febbraio, la pista di Winterberg (Germania) è stata teatro della prima parte deidi bob e skeleton. Scorrendo le classifiche si nota un fatto agghiacciante. Nel monobob femminile si sono presentate al via 26 atlete provenienti da cinque diversi continenti. Fra di esse neppure un’italiana. Persino l’Africa ha trovato modo di fare atto di presenza, venendo rappresentata più che dignitosamente da Simidele Adeagbo, quarantaduennena con un passato nell’atletica leggera. La navigata bobbista si è classificata al 20° posto, superando dunque sei avversarie. Il nostro Paese, viceversa, non ha iscritto neppure una donna. La situazione non cambierà nell’imminente weekend, quando andrà in scena la seconda parte deisarà assente dal bob a due femminile, poiché per la ...