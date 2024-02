Biosfera per la Terra Pesaro capitale della cultura accende i fari sul pianeta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Questa volta ha funzionato tutto alla perfezione. Lapesarese si è accesa ed è stata tutt’altro che muta davanti ad un pubblico di oltre quattromila persone che si è presentato nuovamente ieri pomeriggio, in piazza del Popolo, per ammirarla e vederla all’opera. Il flop dell’inaugurazione di sabato, davanti a 3.700 cittadini, che ha fatto rimandare la cerimonia di un giorno per via di un problema tecnico legato al suono e al software che gestisce la sfera di cristallo, ieri pomeriggio è arrivata a compimento. Serviva forse il bel tempo per portare a termine l’opera, realizzata grazie alla vincita di un bando finanziato dal ministero dello Sviluppo economico e che ha portato nelle casse pesaresi settecentomila euro, utili alla sua realizzazione. "I problemi tecnici possono capitare – ha detto il sindaco diMatteo Ricci dal ...