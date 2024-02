Bimba morta stenti | madre era capace

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 26 febbraio 2024) 15.10 Eradi intendere e di volere Alessia Pifferi, la 38enne che nel luglio 2022 fece morire dila figlia Diana, 18 mesi, abbandonandola sola in casa per 6 giorni per andare fuori con un uomo con cui aveva una storia Così la relazione della Corte d'Assise. La donna è a processo per omicidio volontario aggravato. Due psicologhe in servizio nel carcere di San Vittore sono indagate per falso e favoreggiamento Lei: "Cercavo un compagno. La mia testa di mamma si è spenta.Sono stata una cattiva mamma.Mi descriverei instabile"