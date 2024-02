Bill Murray e Naomi Watts star del film The Friend

(Di lunedì 26 febbraio 2024) IlThe, tratto dal romanzo di Sigrid Nunez, avrà tra i suoi protagonistie l'attricesaranno i protagonisti di The, untratto dal bestseller scritto da Sigrid Nunez. Il progetto è sviluppato da Scott McGehee e David Siegel e online è stato svelato il cast del progetto. Il cast delOltre a, tra gli interpreti di Theci saranno infatti Sarah Pidgeon (Tiny Beautiful Things), Constance Wu (Crazy & Rich), Ann Dowd (The Handmaid's Tale) e Noma Dumezweni (The Watcher). Al centro ...

Dopo Asteroid City il visionario regista Wes Anderson tornerà in sala con un nuovo film che avrà come protagonisti Benicio Del Toro , Michael Cera e Bill ... (movieplayer)

The Phoenician Scheme è il titolo del nuovo film di Wes Anderson , e le riprese avranno inizio il prossimo aprile. A far parte del cast del progetto saranno ... (cinemaserietv)

The Last of Us, Nick Offerman attacca l’odio omofobico contro la puntata di Bill & Frank: “È una storia d’amore, st*onzi!”: Nell'accettare l'Indipendent Spirit Award per la sua performance nella terza puntata di The Last of Us, Nick Offerman attacca l'odio omofobico contro ...badtaste

