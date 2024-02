Bikemi torna attivo E arriva l’indennizzo per lo stop Cosa è successo a Milano

(Di lunedì 26 febbraio 2024)– Tutti di nuovo in sella (con nuovi sellini): iloperativo. Il via liberadopo unoper manutenzione straordinaria. "Abbiamo avuto un paio di eventi di criticità circa tre settimane fa – spiega Andrea Rustioni Amministratore delegato di IGP- Uno meno grave, uno che ha comportato la caduta di un utente. Per questo è stato avviato immediatamente un processo di verifica molto approfondito che abbiamo condotto con degli ingegneri specializzati”.è emerso? “Devo dire che la verifica non ha rilevato particolari criticità nei componenti, però ha evidenziato la possibilità di operare un miglioramento nella minuteria metallica che abbiamo sostituito integralmente, contemporaneamente abbiamo sostituito completamente i sellini. Inoltre abbiamo iniziato un ...

