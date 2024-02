Bidella presa a schiaffi a scuola | Servono rinforzi e più controlli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Empoli, 26 febbraio 2024 – L’eco della notizia della collaboratrice scolastica di 51 anni aggredita all’interno di un edificio scolastico di Empoli mentre stava svolgendo il proprio lavoro in orario di servizio serale non è certo destinata a spegnersi, anzi: i sindacati si sono già messi in trincea e puntano il dito contro carenza di personale scolastico e livello di sicurezza dei plessi. Alle voci di grande preoccupazione si è aggiunta quella di Cristiano Di Donna, segretario della UilFirenze. "Il problema della sorveglianza dei plessi scolastici sta diventando enorme – afferma Di Donna in una nota ufficiale – le persone a lavorare sono sempre meno e spesso ci si trova in situazioni dove c’è un solo collaboratore scolastico in un edificio su più piani". Collaboratore che – aggiunge il segretario Uil – oltre a svolgere le mansioni del suo profilo professionale ...