Biasin | «Zhang? I tifosi dell’Inter dovrebbero augurarsi una sua permanenza!»

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Fabrizio, interrogato su Radio Sportiva da un tifoso sul futuro della famiglia, esprime il proprio parere sulla proprietà. MIGLIORAMENTI – Una delle domande più gettonate nel mondo Inter è quella legata al futuro della proprietà. Su questo argomento interviene Fabrizio: «In questo momento giunge voce, ma vai a capire se è vero, che la famigliasta cercando in tutti i modi di rifinanziare il prestito nel tentativo di continuare alla guida. Al netto dei debiti, che riconosciamo essere ancora tanti, la verità è che i parametristanno migliorando da tutti i punti di vista. Fatturato, introiti, raccolta. La sensazione è che se resti alla guidaancora un paio di stagioni la squadra potrà ...

Biasin difende l’operato degli Zhang alla guida dell’Inter. In particolare, il giornalista si concentra sulla grande crescita europea del club. BUON LAVORO ? ... (inter-news)

Cessione Inter, la mossa di Zhang cambia il futuro: la situazione: Zhang e la mossa che cambia il futuro: ecco il piano svelato al quotidiano e la situazione attuale. Tante soddisfazioni, una finale di Champions e una di Europa League ma soprattutto 1 scudetto ...informazione

Inter, Biasin: “Tanti buoni motivi per sperare che Dumfries rinnovi. Uno li batte tutti”: A sorpresa è ripresa la trattativa tra l'Inter e l'entourage di Dumfries per il rinnovo del contratto. Il giornalista commenta la notizia ...fcinter1908

Biasin: “Conte si sta guardando intorno ma per ora zero proposte concrete. Al Bayern…”: Fabrizio Biasin ha parlato così di Antonio Conte, destinato a tornare in panchina nella prossima stagione: le considerazioni del giornalista ...fcinter1908