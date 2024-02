Biancorossi trascinati da Aukstikalnis

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ora Sì Ravenna 84 Andrea Costa Imola 90 : Paolin 22, Bedetti 12, Panzini 5, Onojaife, Restelli, Uljarevic 2, De Gregori 10, Ferrari 15, Dron 18, Galletti ne, Lorenzo ne, Brunetto ne. All. Bernardi. ANDREA COSTA IMOLA: Drocker 15, Fazzi 11, Ranuzzi 11,27, Crespi 12, Martini, Corcelli 8, Marangoni 4, Sorrentino 2, Ronchini ne, Bresolin ne. All. Di Paolantonio. Arbitri: Andretta e Buoncristiani. Note: parziali 15-22, 34-48, 71-67. Tiri da due: Ravenna 14/27, Imola 22/41. Tiri da tre: 10/32, 10/27. Tiri liberi: 27/36, 16/16. Rimbalzi: 35, 40. Il gran derby del PalaCosta va all’Andrea Costa che batte l’Ora Sì. Andrea Costa che domina tre quarti ma subisce i ravennati nel terzo, tanto da presentarsi agli ultimi 10’ sotto 71-67. Il finale è tutto degli imolesi che approfittano della maggior forza sotto le plance e della perfezione ai liberi. ...

