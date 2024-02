Beve due litri al giorno di energy drink per due anni e finisce in ospedale | “Ho rischiato di morire”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ha bevuto perduedi Monster aled è stato ricoverato per un preoccupante calcolo renale. “Ho prestato servizio militare e sono stato ferito in Afghanistan e niente è paragonabile ai calcoli renali“, ha ammesso Andy Hammond che, al Daily Mail, ha spiegato di aver assunto fin dall’adolescenza circa quattro lattine da 500 ml in 24 ore. Portato d’urgenza inil 25 dicembre, Andy ha detto di aver sviluppato una dipendenza attorno all’: “Ricordo di aver bevuto bevande energetiche quando ero bambino perché era la cosa più bella da fare. Da quando li ho bevuti dall’età di 15, ho continuato a berli da allora. Non è che mi piacesse molto il loro sapore, era più un’abitudine”, ha raccontato. I dolori patiti dal 36enne Hammond, come da ...