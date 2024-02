Berrettini | fuori la verità | ora è tutto più chiaro

(Di lunedì 26 febbraio 2024), ecco cosa si nascondeva realmente dietro il suo insolito comportamento: tutti i nodi vengono al pettine. Va bene il talento, va bene la forza, va bene la prestanza fisica. Nulla diciò ha importanza, però, se la mente non sostiene il corpo. E lo sa bene Matteo, che durante la conferenza stampa di martedì, svoltasi via Zoom, ha toccato un tema estremamente delicato, aprendosi con i giornalisti che gli hanno posto le domande più svariate. Matteo(LaPresse) – ilveggente.itErano tanti, dopo tutti questi mesi di silenzio, i dubbi da sciogliere. Il romano ha risposto asenza indugio, senza volersi più nascondere. Proprio alla luce di ciò, ha ben pensato che fosse il caso di fare chiarezza, una volta per tutte, su cosa realmente sia accaduto nei lunghissimi mesi ...

