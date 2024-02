Berlino 2024 | il sindaco definisce la chiusura ' antisemita' | gli hacker sui social ' Cessate il fuoco'

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Polemica intorno alla cerimonia conclusiva della kermesse cinematografica in Germania. Il Festival disi è chiuso sabato con la vittoria del documentario Dahomey di Mati Diop ma intorno alladell'evento sono scaturite diverse discussioni politiche. Ieri la Berlinale ha condiviso una dichiarazione sul proprio accountin annuncia che intende presentare denunce penali contro persone sconosciute che avrebbero condiviso post sulla guerra in corso in Medio Oriente. I post incriminati sono stati condivisi dalla Berlinale e mostrano una serie di infografiche con scritte come 'Genocidio è genocidio. Siamo tutti complici'. In un altro post si leggeva che il personale del festival aveva deciso di 'abbandonare l'idea che la …