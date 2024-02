(Di lunedì 26 febbraio 2024) Milano, 26 feb. (Adnkronos) – E? stato siglato pochi giorni fa l?accordo di collaborazione tra Fondazione Banco dell?energia, Comune die AcliAps finalizzato all?individuazione e al supporto didal punto di vista energetico die provincia.l?inverno 2.0’, questo il nome del progetto, prevede il sostegno economico ad un massimo di 80-90 nuclei familiari della provincia di, individuati da Acli e 130-140 residenti in città negli alloggi Sap di proprietà comunale, individuati dal Comune di, a cui verrà erogato un contributo economico per il pagamento di bollette energetiche (elettricità e gas emesse da qualsiasi operatore) particolarmente onerose nel periodo di uso del ...

Bergamo , 23 febbraio 2024 – Un grave incidente si è verificato venerdì pomeriggio verso le 14.45 in via Broseta 73 a Bergamo . Un'auto ha infatti investito un ... (ilgiorno)

Bergamo, oltre mille vertenze individuali: “In lotta per la dignità del lavoro”: Nel 2023 la Cisl Bergamo, tramite gli Operatori dell’ufficio vertenze del Sindacato di via Carnovali ed i propri Legali esperti in Diritto del lavoro, ha gestito oltre 1000 vertenze individuali ...bergamonews

Bergamo: al via ‘Riscaldiamo l’inverno 2.0' per sostenere famiglie ‘energeticamente’ vulnerabili: Milano, 26 feb. (Adnkronos) – E’ stato siglato pochi giorni fa l’accordo di collaborazione tra Fondazione Banco dell’energia, Comune di Bergamo e Acli Bergamo Aps finalizzato all’individuazione e al s ...ilsannioquotidiano

Bergamo, 10 patenti ritirate e 110 punti decurtati in una settimana: Nella scorsa settimana sono stati svolti anche controlli a piedi nelle vie del centro: si sono succedute una decina di pattuglie, per oltre 40 ore di controllo delle strade centrali della città. Tre, ...ecodibergamo