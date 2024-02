Bengalese accusato di violenze sulla moglie | gli avvocati di lei | “Assolto perché lei è adultera”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Brescia, 26 febbraio 2024 – Il caso destò polemica dopo la richiesta di assoluzione avanzata dal pm per un presunto legame fra i maltrattamenti alla exe la cultura del paese di origine dell’imputato, il Bangladesh. Ora c’è una seconda puntata. E riguarda le motivazioni dell’assoluzione dell’uomo, Hasan Md Imrul, in primo grado. A rendere nota le scelte del collegio giudicante, così come esposte nelle motivazioni della sentenza, è l’avvocata Valentina Guerrisi che assiste la donna, un 28enne, nel ricorso in Appello contro la sentenza di primo grado I motivi dell’assoluzione Il quarantennedi maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti dell'ex, una connazionale di 28 anni, è statoil 17 ottobre scorso dai giudici di Brescia anche...