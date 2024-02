Benessere o carriera? Scegliere entrambe con la settimana corta L’analisi di PageGroup

Leggi tutta la notizia su fmag

(Di lunedì 26 febbraio 2024)? I lavoratori sembra non abbiano dubbi e danno una risposta molto netta: la prima opzione. È quanto emerge da un sondaggio condotto da– azienda leader a livello internazionale nel settore della ricerca e selezione specializzata – su oltre 70.000 professionisti in tutto il mondo: l’equilibrio tra lavoro e vita privata è uno dei principali indici della soddisfazione lavorativa e il 70% dei rispondenti, se dovessetrae successo professionale, opterebbe per il work-life balance. “Dopo aver sperimentato lavoro ibrido e da remoto – Tomaso Mainini, Amministratore Delegato di– milioni di persone hanno iniziato a ripensare alla propriae a modificare la propria scala dei valori. Non dobbiamo stupirci, ...