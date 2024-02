Beltran | «Imparato tanto guardando Lautaro Martinez | incredibile!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Lucas, attaccante della Fiorentina, ha risposto alla domanda sull’attaccante dell’Inter e dell’Argentina. INCREDIBILE ?elogia il connazionale e collega: «Ovviamente il paragone conmi lusinga, sta facendo una grande stagione, 22 gol è un numero incredibile. L’ho avuto anche come compagno in nazionale: holo giocare. Non ho un giocatore di riferimento: cerco di imparare da tutti, anche da miei compagni che vedo ogni giorno in allenamento». Le sue parole a Eurosport. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e ...