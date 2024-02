“Belen Rodriguez ha un nuovo fidanzato” | chi è Bruno Cerella

(Di lunedì 26 febbraio 2024)potrebbe vivere una nuova storia d’amore. Secondo le indiscrezioni, infatti, la showgirl avrebbe terminato la sua relazione con Elio Lorenzoni e starebbe frequentando, adesso, una sua vecchia conoscenza. Si tratta di. Da diverse settimane, infatti, alcuni indizi social fanno pensare a una loro frequentazione, in parte confermata, adesso, da uno scatto condiviso da entrambi su Instagram. Infattiha postato una foto in compagnia die altre due persone, scattata durante una cena divertente a suon di balli, che ha avuto luogo nel corso dell’ultimo weekend. Tra i due si tratta solo di amicizia o si è accesa la scintilla dell’amore?, chi è il presunto ...

In occasione del ritorno in pista di Andrea Iannone , Elodie ha voluto dedica re al suo fidanzato un dolce post su Instagram. A spiazzare il popolo dei ... (dailynews24)

Belen Rodriguez fa coppia con Bruno Cerella: la foto social: Nella mattinata odierna Belen ha condiviso una foto social della serata che la ritrae accanto alla nuova presunta fiamma, Bruno Cerella ...notizie

Belen Rodriguez e Bruno Cerella insieme sui social: "Per stare bene, si deve svoltare": Dopo giorni di rumors e gli indizi lanciati online, ecco la prima foto insieme. Belen Rodriguez e Bruno Cerella escono allo scoperto. Dopo la rottura con Elio Lorenzoni, i giornali di gossip puntavano ...gazzetta

Andrea Iannone in festa sui social, il commento di Belen Rodriguez non passa inosservato: le parole della showgirl: Il ritorno di Andrea Iannone è stato davvero impressionante, sia per il podio in Superbike sia per gli apprezzamenti di due importanti donne.bigodino