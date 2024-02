Beetlejuice 2 | trama | cast e data di uscita

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Emerge online ladel sequel di ‘’, la popolare commedia del 1988 diretta da Tim Burton e con Michael Keaton nel ruolo principale. Il film, attualmente in produzione con il titolo ‘‘, porterà gli amanti del cinema e del genere fantasy in nuove avventure tinte di umorismo burtoniano e avvolti dal fascino misterioso che da sempre contraddistingue il lavoro di Burton. Attori storici del primo film, nuovi volti nele un coinvolgimento minimale della CGI in favore degli effetti speciali artigianali sono solo alcuni degli elementi che stanno a cuore ai numerosi fans in attesa del sequel.di2 Il sequel del cult del 1988,, ha svelato finalmente la sua ...