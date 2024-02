Beatrice Luzzi è la prima finalista del Grande Fratello secondo i lettori di Fanpage.it

L'attrice, tra gli ex protagonisti del Grande Fratello , ha confessato chi vorrebbe vedere vincere questa edizione. (comingsoon)

Oggi, lunedì 26 febbraio 2024, andrà in onda il trentanovesimo appuntamento con il Grande Fratello . Al televoto si sfidano Beatrice Luzzi , Grecia Colmenares , ... (comingsoon)

Non è passata inosservata la reazione di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi nel momento in cui sono stati chiamati insieme in confessionale. Diverse sono le ... (movietele)